Flamengo entra em acordo com Santos e encaminha contratação de Marinho

O atacante Marinho vai jogar no Flamengo nesta temporada. A equipe rubro-negra entrou em acordo com o Santos e o anúncio oficial deve acontecer ainda nesta quinta-feira (27). A informação foi divulgada pelo ge. Aos 31 anos, Marinho ocupará a vaga deixada por Michael, vendido para o Al Hilal, da Árabia Saudita, por R$ 46 milhões.

A vontade do jogador foi determinante para a negociação. Para vestir a camisa rubro-negra, Marinho abriu mão de uma dívida trabalhista que o Santos tinha com ele. O desejo de Marinho foi preponderante para desamarrar o nó entre Flamengo e Santos. A negociação foi finalizada em US$ 1,3 milhão, cerca de R$ 7 milhões.

Treinando com o clube desde o início da temporada, Marinho não chegou a ser regularizado pelo clube diante da iminiente saída para a equipe carioca.