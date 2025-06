Flamengo empata com Los Angeles, avança em primeiro e pega o Bayern nas oitavas

O Flamengo empatou em 1 a 1 com o Los Angeles FC na noite desta terça-feira (24), no Camping World Stadium, em Orlando (EUA), em partida válida pela terceira e última rodada do Grupo D da fase de grupos do Super Mundial de Clubes 2025.

Os dois gols da partida foram marcados já na reta final do confronto. Bouanga abriu o placar para o Los Angeles aos 38 minutos do segundo tempo, enquanto Wallace Yan conseguiu marcar o gol de empate apenas dois minutos depois, aos 40 da etapa final.

Com o resultado, o time carioca terminou a fase de grupos na liderança do Grupo D, com sete pontos conquistados em três partidas. O Mengão avançou para as oitavas de final, assim como o Chelsea, da Inglaterra, que ficou em segundo do grupo.

Na próxima fase, o Flamengo terá pela frente o Bayern de Munique, da Alemanha, que avançou em segundo lugar do Grupo C. O jogo será no domingo (29). Já o Benfica terá pela frente justamente o Chelsea, no outro cruzamento dos grupos.