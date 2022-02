Flamengo e Resende empatam no Maracanã pela 9ª rodada do Campeonato Carioca

Flamengo e Resende empataram neste domingo (27) em 2 a 2, no Estádio Nilton Santos, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca, em uma partida frenética. Emanuel Biancucchi e Jeffinho aproveitaram as falhas do goleiro Diego Alves e marcaram para o Gigante do Vale, enquanto Arrascaeta e Gabriel Barbosa igualaram o marcador para o Rubro-Negro.

Com o resultado, o Flamengo mantém a vice-liderança do Estadual, com 20 pontos. O Resende, por sua vez, figura na 6ª colocação, com nove pontos.

A equipe de Paulo Sousa volta a campo no domingo (6), no Clássico dos Milhões, contra o Vasco. O Resende, por sua vez, encara o arquirrival Volta Redonda em duelo atrasado da 5ª rodada, na quarta-feira (2), às 19h, enquanto no domingo (6) enfrenta o Fluminense.

