Flamengo é recebido em Fortaleza por aglomeração de torcedores; veja vídeo

A delegação do Flamengo desembarcou no Aeroporto de Fortaleza na noite desta sexta-feira (25). O time enfrenta o Fortaleza no sábado (26), às 19h, na Arena Castelão, pela Série A. Nas redes sociais, o clube divulgou imagens de uma aglomeração de torcedores aguardando a comitiva.

A presença de rubro-negros também foi marcante na chegada ao hotel em que elenco e comissão técnica estão alojados. O técnico Rogério Ceni atendeu aos integrantes da torcida e autografou camisas. Será a primeira vez que o comandante enfrenta o Fortaleza desde a saída da equipe, em 10 de novembro.

Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Flamengo está na vice-liderança com 48 pontos. O Leão ocupa a 14ª posição, com 30.

Veja imagens da chegada do Flamengo