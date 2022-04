Flamengo e Palmeiras empatam sem gols em duelo adiantado da 4ª rodada da Série A

Finalistas da última edição da Copa Libertadores, Flamengo e Palmeiras protagonizaram uma boa partida nesta quarta-feira (20). O jogo adiantado da quarta rodada do Brasileirão e com torcida única terminou, contudo, sem gols, no Maracanã, lotado com quase 70 mil flamenguistas.

O confronto que opôs dois dos postulantes ao título nacional teve bons lances, chances claras, defesas importantes dos dois goleiros, faltas e amarelos em excesso e provocações. Foram componentes de uma partida interessante, mas que terminou sem gols no Rio de Janeiro.

Flamengo e Palmeiras têm compromissos pelo Brasileirão no sábado. O time rubro-negro visita o Athletico-PR em Curitiba e a equipe alviverde encara o Corinthians no dérbi, agendado para a Arena Barueri, já que o Allianz Parque receberá um show sertanejo.

O jogo

Considerando o peso do confronto e qualidade de cada um dos rivais, ninguém saiu descontente do Maracanã. Olhando para a tabela, o Palmeiras, porém, precisava do triunfo, já que tropeçara em seus dois primeiros compromissos no Brasileirão. Soma, agora, dois pontos, longe dos líderes. Mas o atual campeão continental comemora não ter perdido do rival de quem foi algoz em Montevidéu. O Flamengo tem cinco pontos e briga no topo.

Foi bom o clássico interestadual no Maracanã. Protagonistas de uma rivalidade que tem crescido consideravelmente, Flamengo e Palmeiras fizeram um jogo franco e à altura de seus valiosos elencos. Os torcedores no estádio - apenas flamenguistas - viram jogadas bem trabalhadas, bons lances, defesas dos dois goleiros e equilibro em campo. Faltaram gols, no entanto.

No primeiro tempo, o Flamengo esteve perto de marcar com Arrascaeta, este duas vezes, e Gabigol. O uruguaio não encontrou o gol em duas chances claras. Na primeira, mandou pra fora dentro da área. Na segunda, acertou a trave em arremate da intermediária. O Palmeiras, armado para contra-atacar - mas nem sempre - incomodou o rival com seus três principais jogadores: Raphael Veiga, Dudu e Danilo.

Veiga em grande fase, saiu na cara de Hugo, mas chutou para fora Dudu fez bonita jogada individual e arrematou perto do travessão. Danilo, jovem mais talentoso da equipe, obrigou bela defesa de Hugo em conclusão com seu pé ruim, o direito, da entrada da área.

Os cariocas dominaram os paulistas na primeira parte do segundo tempo porque se impuseram e também porque o rival passou a errar demais na saída de bola e foi incapaz, naquele momento, de contra-atacar. No entanto, se não conseguiu atacar, o Palmeiras se defendeu com competência das investidas rubro-negras.

Marinho foi a arma que Paulo Sousa lançou para mudar o cenário a favor do Flamengo. Abel Ferreira respondeu ao compatriota com Gabriel Veron. Nenhum dos dois alterou o panorama. O jogo, na etapa final, foi mais faltoso e truncado. A bola correu menos e os amarelos saíram em profusão. Foram sete amarelados.

No fim, Weverton salvou o Palmeiras em potente arremate de Willian Arão e Hugo apareceu para cortar cruzamento de Jailson que encontraria a cabeça de Breno Lopes. Sobraram reclamações, provocações e oportunidades de gol. A rede, porém, não balançou no Maracanã.

Ficha técnica

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 20/04/2022 (quarta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Cartões amarelos: Murilo, Rony, Zé Rafael e Marcos Rocha (Palmeiras) e João Gomes, Rony e Gabigol (Flamengo).

Público: 69.997 presentes

Renda: R$ 2.626.305,00

Escalação do Flamengo: Hugo; Isla, Willian Arão, David Luiz e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Lázaro (Marinho); e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa.

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Danilo, Raphael Veiga (Jailson), Gustavo Scarpa (Gabriel Veron) e Dudu (Breno Lopes); Rony (Rafael Navarro). Técnico: Abel Ferreira.