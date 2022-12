Flamengo e Olympique chegam em acordo e Gerson volta ao time carioca em 2023

O volante Gerson voltará a defender as cores do Flamengo na temporada de 2023. Depois de longa negociação entre o clube carioca com o Olympique de Marselha, as equipes finalmente chegaram a um acordo de valores e o contrato de cinco anos será assinado em breve.

No início da semana a expectativa já era de que a situação se resolvesse logo. Os franceses pediam uma quantia de R$ 20 milhões ao Flamengo, que tentava reduzir o valor, mas as conversas levaram a um acordo equilabrado.

O vice presidente do Rubro-Negro, Marcos Braz, publicou uma imagem com a bandeira da França nas redes sociais com a música "Estou Voltando".

Gerson perdeu espaço na equipe de Marselha e retorna ao Flamengo um ano e meio depois de ser vendido por 25 milhões de euros.

