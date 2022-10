Flamengo e Athletico-PR fazem final da Libertadores na véspera do 2º turno das eleições

Athletico-PR e Flamengo vão disputar a final da Copa Libertadores no próximo dia 29 de outubro, um dia antes do 2º turno das eleições. O duelo será em Guayaquil (EQU).

No Paraná e no Rio de Janeiro, estados dos times que brigam pelo título continental no futebol, a disputa do 2º turno já foi decidida nos governos locais. Os governadores Ratinho Júnior (PST) e Cláudio Castro (PL) foram reeleitos com 69% e 28% dos votos, respectivamente.

No entanto, paranaenses e cariocas, assim como todos os brasileiros, vão precisar voltar às urnas para o 2º turno das eleições presidenciais. Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT) disputam o cargo. O petista encerrou o primeiro turno em primeiro, com 47,9% dos votos contra 43,6% do atual presidente do país.

Torcedores, jornalistas e outros brasileiros que estejam envolvidos no jogo decisivo da Libertadores, e assim estarão no Equador, não terão tempo para votar. Até porque não há voos diretos entre os dois países. Além disso, a maioria das pessoas adquiriu passagem com retorno marcado apenas para o dia 31.

Caso o Flamengo conquiste o título novamente, como em 2019, a prefeitura não deverá organizar ou dar suporte para homenagens e desfiles nas vias públicas por causa do segundo turno eleitoral.

JUSTIFICAR AUSÊNCIA NA ELEIÇÃO

O torcedor ou profissional que for para Gauayaquil deverá justificar ausência. O site do Tribunal Superior Eleitoral explixa que "o eleitor inscrito no Brasil que se encontrar no exterior na data do pleito pode apresentar justificativa pelo e-Título no dia e no horário da votação. Pode ainda, em até 60 (sessenta) dias após cada turno ou no período de 30 (trinta) dias contados da data do retorno ao Brasil, apresentar justificativa pelo e-Título, pelo Sistema Justifica, ou entregar o Requerimento de Justificativa Eleitoral (pós-eleição) em qualquer zona eleitoral ou enviá-lo pela via postal ao juiz da zona eleitoral na qual for inscrito, acompanhado da documentação comprobatória da impossibilidade de comparecimento ao pleito".