Flamengo e Arrascaeta negociam renovação de contrato; veja detalhes

O Flamengo abriu negociações pela renovação de contrato com o meia-atacante uruguaio Giorgian de Arrascaeta, um dos destaques do time na temporada 2025. De acordo com informações do ge, as conversas estão caminhando para a renovação.

O desejo das partes é encaminhar a renovação durante a pausa da próxima Data Fifa, marcada para a próxima semana. Tanto Flamengo como Arrascaeta estão otimistas pela extensão do vínculo do jogador uruguaio.

Segundo informações do ge, o desejo é que o contrato seja estendido até 2029. Trata-se de uma renovação até dezembro de 2028, mas com a condição de extensão automática para mais uma temporada, caso Arrascaeta atinja metas específicas.

Aos 31 anos, Arrascaeta é considerado um dos principais jogadores do Flamengo e do futebol brasileiro. Nesta temporada, são 48 partidas, 19 gols e 13 assistências.