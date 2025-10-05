Diário do Nordeste
Flamengo e Arrascaeta negociam renovação de contrato; veja detalhes

Aos 31 anos, Arrascaeta é considerado um dos principais jogadores do Flamengo e do futebol brasileiro

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 12:15)
Jogada
Legenda: Emerson Royal e Arrascaeta durante Juventude x Flamengo na Série A do Brasileirão
Foto: GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

O Flamengo abriu negociações pela renovação de contrato com o meia-atacante uruguaio Giorgian de Arrascaeta, um dos destaques do time na temporada 2025. De acordo com informações do ge, as conversas estão caminhando para a renovação.

O desejo das partes é encaminhar a renovação durante a pausa da próxima Data Fifa, marcada para a próxima semana. Tanto Flamengo como Arrascaeta estão otimistas pela extensão do vínculo do jogador uruguaio.

Segundo informações do ge, o desejo é que o contrato seja estendido até 2029. Trata-se de uma renovação até dezembro de 2028, mas com a condição de extensão automática para mais uma temporada, caso Arrascaeta atinja metas específicas.

Aos 31 anos, Arrascaeta é considerado um dos principais jogadores do Flamengo e do futebol brasileiro. Nesta temporada, são 48 partidas, 19 gols e 13 assistências.

