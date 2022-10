Flamengo divulga situação médica dos jogadores cinco dias da final da Libertadores; veja detalhes

Há exatos cinco dias da final da Libertadores contra o Athletico-PR, marcada para este sábado, (29), às 17h, o Flamengo até então tinha preocupações em relação aos jogadores que entrariam em campo na decisão. Porém, o departamento médico da equipe carioca divulgou a situação dos jogadores e tranquilizou os flamenguistas com boas notícias.

Após saírem de campo na final da Copa do Brasil machucados, Vidal e Thiago Maia eram dúvidas para o jogo contra o Furacão, porém o plantão médico do Flamengo divulgou que o volante titular não preocupa para a final e o chileno ainda nesta segunda, (24), divulgou em suas redes sociais uma imagem dentro do hospital onde teve que fazer uma drenagem de líquido na perna direita, mas chegou a confirmar para pessoas próximas que não estará fora da final e que estará à disposição do técnico Dorival.

Devido a todo o esforço para tentar jogar a final da Libertadores, Arturo Vidal deverá estar fora dos planos de Dorival Júnior nesta reta final de Campeonato Brasileiro em decorrência do elevado desgaste e dos treinamentos intensos. O atleta deverá focar na preparação já para 2023.

Quem será desfalque confirmado para a decisão é o uruguaio Varela, após uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O atleta entrou em consenso com o departamento médico e comissão técnica para não disputar a final, visando a Copa do Mundo, mas viajará com a delegação para apoiar seus companheiros no Equador.