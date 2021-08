Flamengo divulga lista de relacionados para jogo contra o Ceará; Arrascaeta fora e Gabigol viaja

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Ceará, válido pela Série A do Brasileirão. A partida acontece neste domingo, às 16h, na Arena Castelão e terá transmissão ao vivo da TV Verdes Mares (Rede Globo).

O técnico Renato Gaúcho vai levar os melhores jogadores que têm a disposição, no entanto, alguns dos seus titulares estarão de fora da partida. A principal novidade é a ausência do uruguaio De Arrascaeta, que apresentou problema físico. "Com sinais de fadiga muscular, o atleta Arrascaeta permanecerá no CT para a realização de trabalho específico", disse o clube no Twitter.

Bruno Henrique e Arão são outros atletas que desfalcam o rubro-negro, estes por conta de suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Isla, Rodrigo Caio, T. Maia, Renê e Piris da Motta também já eram ausências certas para o jogo.

Leia também Jogada Rick reforça união do Ceará para duelo contra Flamengo e afirma não estar surpreso com artilharia

Havia expectativa que Renato Gaúcho também levasse no grupo que viaja a Fortaleza os novos reforços do time carioca: Kennedy e Andreas Pereira, no entanto, os jogadores permaneceram no Rio de Janeiro. Gustavo Henrique, recuperado de Covid-19, volta ao time.

Confira a lista de relacionados do Flamengo:

Goleiros: Diego Alves, Gabriel Batista e Hugo

Laterais direitos: Matheuzinho e Rodinei

Laterais esquerdos: Filipe Luis e Ramon

Zagueiros: Gustavo Henrique, Bruno Viana, Léo Pereira e Noga

Volantes: João Gomes e Vitor

Meias: Diego Ribas, Everton Ribeiro e Max

Atacantes: Gabigol, Michael, Vitinho, Lázaro, Vitor Gabriel e Pedro