Flamengo deve realizar proposta formal por Sérgio Ramos, diz imprensa argentina

O Flamengo deve fazer uma proposta formal para Sergio Ramos. O clube já teria conversado com o zagueiro espanhol três vezes. A informação é do jornalista Fernando Czyz, da "D Sports Rádio", da Argentina

O jogador está sem clube após deixar o PSG. Na equipe francesa, o zagueiro atuou 45 vezes, marcou quatro gols e deu uma assistência. No Rubro-Negro, ele chegaria para a Libertadores e para a reta final do Brasileirão.

O time carioca também enfrenta disputa com outros clubes interessados no defensor. O Inter Miami, o mesmo de Messi, e o Al-Ahli, da Arábia Saudita, estariam interessados no atleta.