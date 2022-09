Flamengo deve mesclar time contra Ceará e pode ter Gabigol entre titulares; veja provável escalação

O técnico Dorival Júnior planeja mesclar o time do Flamengo contra o Ceará neste domingo (4) pela Série A do Brasileirão. Com as ausências por suspensão de David Luiz e Léo Pereira da semifinal da Libertadores, contra o Vélez-ARG, os atletas podem figurar na equipe que entrará em campo contra o Alvinegro, assim como Thiago Maia e Gabriel Barbosa, pendurados para o confronto que vale vaga na final do continental.

Apesar de contar com o retorno de titulares contra a equipe cearense, Dorival Júnior deve manter o meio-campista Arrascaeta e o atacante Pedro no banco de reserva. Uma baixa para o confronto é a ausência de Lázaro, que vinha sendo titular na equipe rubro-negra. O jovem atleta foi negociado com o Almería, da Espanha, por 7 milhões de euros.

Para a partida, Dorival Júnior deve escalar o Flamengo com: Santos; Matheuzinho, David Luiz (Fabrício Bruno), Léo Pereira (Pablo), Ayrton Lucas; Diego Ribas, Victor Hugo e Vidal; Cebolinha, Marinho e Gabigol.

O duelo será disputado no Maracanã, às 11h (horário de Brasília), e terá transmissão da Rádio Verdes Mares e em Tempo Real no Diário do Nordeste.

