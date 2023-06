Flamengo derruba invicto Racing e fica perto das oitavas da Libertadores

Em noite pouco inspirada por parte dos veteranos, o Flamengo contou com seus garotos para vencer o Racing por 2 a 1, nesta quinta-feira, no Maracanã, e se aproximar da vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores.

Wesley e Victor Hugo, ambos de apenas 19 anos, foram os autores dos gols do time brasileiro, que derrubou um dos últimos cinco invictos desta fase de grupos da competição sul-americana.



Na tabela

O triunfo aumentou a série de invencibilidade do Flamengo, agora com nove jogos, por diferentes competições, e deixou os brasileiros mais perto do mata-mata. O time carioca chegou aos oito pontos e está na segunda colocação do Grupo A, justamente atrás do Racing, dono de 10 pontos.



Time modificado

Nesta quinta, o técnico Jorge Sampaoli mandou o Flamengo a campo com mudanças em relação ao clássico com o Vasco. Ele escalou Everton Ribeiro, no lugar de Matheus França, e Gerson, embora a dupla tenha ficado fora dos treinos ao longo da semana. Léo Pereira, por sua vez, não constou nem no banco de reservas. Gabriel Barbosa, o Gabigol, se recupera de problema físico.