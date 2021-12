Flamengo concede férias ao elenco antes de jogo contra Atlético-GO

A diretoria do Flamengo concedeu férias ao elenco antes do fim da Série A de 2021. Sem títulos na temporada e ainda em busca de um treinador após a saída de Renato Gaúcho, o clube liberou a maioria dos jogadores e deve utilizar atletas das categorias de base contra o Atlético-GO, na próxima quinta-feira (9), na última rodada do Brasileirão.

A expectativa é que apenas os zagueiros Gustavo Henrique e Léo Pereira, o lateral-esquerdo Renê e o meia João Gomes estejam relacionados. Os demais nomes do plantel iniciaram o descanso, com retorno previsto para janeiro.

Na tabela de classificação, o Flamengo garantiu a vice-liderança da 1ª divisão, com 71 - o Atlético-MG foi campeão. Assim, o jogo não interfere nas pretensões da equipe na competição. Na última partida com titulares, perdeu para o Santos por 1 a 0 em casa.

"Vai chegar uma comissão nova. Os jogadores terão 30 dias para descansar. Não podemos cometer os mesmos erros. Torcemos para não termos um calendário que tivemos", explicou o técnico interino Maurício Souza.

O grupo carioca irá se reapresentar na quarta (8) para enfrentar o Atlético-GO. O duelo ocorre às 21h30, no Antônio Accioly, em Goiânia, pela 38ª rodada do Brasileirão.