Flamengo avança em negociação pelo meia Andreas Pereira, do Manchester United

O Flamengo avançou na negociação pelo meia Andreas Pereira, do Manchester United. O clube inglês liberou o atleta para empréstimo e debate a divisão salarial para fechar acordo, segundo o ge.

Seleção brasileira

No mercado, o Everton-ING e Fenerbahçe-TUR também desejam a contratação. Nascido na Bélgica e filho de brasileiros, Andreas tem o sonho de atuar na Seleção Brasileira e prioriza atuar no país.

Carreira de Andreas Pereira

Sem espaço no United, foi emprestado no último ano para a Lazio, da Itália, somando 33 partidas. Na carreira, defendeu também equipes como Valencia, da Espanha, e PSV, da Holanda.

Em caso de desfecho positivo, o Flamengo deve incluir cláusula de opção de compra no contrato. Na janela internacional, o time acertou a contratação por empréstimo do meia Kennedy, do Chelsea.

