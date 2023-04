Flamengo avalia demissão de técnico Vítor Pereira; Tite e Sampaoli são cotados

A diretoria do Flamengo avalia a demissão do técnico português Vítor Pereira. O profissional de 54 anos está no clube há cerca de três meses e perdeu mais um título, desta vez no Campeonato Carioca: foi goleado pelo Fluminense por 4 a 1, no sábado (9), no Maracanã, pelo jogo de volta da decisão - na ida, venceu por 2 a 0.

A ausência de taças é a principal justificativa para a saída. O treinador foi eliminado e deixou de conquistar outros quatro títulos além do Estadual: Supercopa (Palmeiras), Recopa Sul-Americana (Independiente Del Valle-EQU) e Mundial de Clubes (Real Madrid).

Marcos Braz Vice-presidente do Flamengo "Tem de rever alguma coisa, mas isso não passa por troca ou situação que você decide às 22h, 23h da noite de um domingo. Amanhã (segunda), com calma, vou estar com as pessoas com quem devo estar, muito provavelmente, vou estar com o Vítor Pereira".

A chegada de Vítor Pereira ocorreu no fim de 2022, para substituir Dorival Júnior, que tinha conquistado Libertadores e Copa do Brasil. Apesar dos resultados, a gestão optou pela mudança, contratando o português, livre ao não renovar vínculo com o Corinthians. Ao todo, são 19 partidas pelo Flamengo. Foram 11 vitórias, dois empates e seis derrotas.

Nomes cotados

Em busca de opções, o Flamengo tem dois nomes especulados. O argentino Jorge Sampaoli e Tite são cotados, apesar de nenhuma negociação oficial - Vítor Pereira também não saiu oficialmente.

Sampaoli teve o Sevilla-ESP como a última equipe, demitido em março de 2023. O profissional comandou Santos e Atlético-MG no futebol brasileiro. Tite estava na Seleção Brasileira, deixando o cargo no fim de 2022 após eliminação na Copa do Mundo, nas quartas de final.