Flamengo assina contrato profissional com David Viana, jovem cearense de 16 anos

Joia da base do Flamengo, o cearense David Viana assinou o primeiro contrato profissional da carreira nesta quinta-feira (18), dia em que completou 16 anos. O atacante, que soma quase 200 gols na base, está no clube carioca desde 2018, quando entrou para o time Sub-11. Ele se manifestou nas redes sociais.

“Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus e a Nossa Senhora de Fátima por esse momento e por esse sonho conquistado. Quero agradecer também a todas as pessoas que me ajudaram até aqui, principalmente meu pai, minha mãe e minha família e a todas as pessoas que fizeram parte dessa trajetória. Estou muito feliz e muito motivado!", escreveu o centroavante.

CARACTERÍSTICAS

David, que é natural de Iguatu, na região Centro-Sul do Ceará, chegou ao time da Gávea com 11 anos. Ao todo, ele já tem 198 gols na base da equipe rubro-negra. O centroavante atua no Sub-17 e, além de finalizar, o camisa 9 tem outras características importantes, como: dar assistências, mobilidade e ajudar na marcação-pressão.

A assinatura do contrato profissional ocorreu na presença dos pais, além de Vitor Zanelli e Luiz Carlos, vice-presidente e diretor executivo das divisões de base, respectivamente. Os empresários Lucas Mineiro, da TFM Sports, e Wagner Ribeiro também participaram do momento na sede do time, no Rio de Janeiro.