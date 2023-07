Flamengo anuncia volante Allan, ex-Atlético-MG

O Flamengo anunciou, neste domingo (2), a contratação do volante Allan, ex-Atlético-MG. O atleta assinou contrato até o fim de 2027 e custou 8 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões) aos cofres do clube.

Segundo o ge, o vínculo tem uma cláusula de pagamento extra de mais 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 5 milhões) se o Flamengo conquistar um título durante a passagem do atleta, seja da Série A, Libertadores ou Copa do Brasileiro.

Ao todo, é o 3º reforço rubro-negro na nova janela de transferências, que abre na segunda-feira (3). Antes, a diretoria carioca anunciou o goleiro argentino Rossi, ex-Al Nassr, da Arábia Saudita, e o atacante Luiz Araújo, ex-Atlanta United, dos EUA.