Flamengo anuncia renovação com Arrascaeta até o fim de 2026

O Flamengo anunciou nesta terça-feira (18) a renovação contratual do meio-campista uruguaio Giorgian De Arrascaeta até o fim de 2026. O atleta tinha vínculo com o clube carioca até dezembro de 2023.

SE QUEDA! AGORA É OFICIAL! @GiorgiandeA renovou o contrato com o Mengão até dezembro de 2026. PODE COMEMORAR, NAÇÃO!



🎶 Ôôô, êêê... 🎶 pic.twitter.com/cRVlNfvUNV — Flamengo (@Flamengo) January 18, 2022

Para conseguir renovar com o uruguaio, a diretoria Rubro-Negra precisou adquirir direitos econômicos pertencentes ao Defensor Sporting, do Uruguaio. O clube pagará à vista por um percentual que poderá chegar aos 12,5%, conforme noticiou o ge.globo.

A aquisição dos direitos dos uruguaios era o grande empecilho para que a renovação contratual de Arrasceta fosse definida. O atleta não cumpriu a meta de 4 mil minutos jogados previstos em contrato em 2019 e 2020. Sendo assim, o Flamengo não era obrigado a comprar os direitos econômicos do uruguaio.

No clube carioca desde 2019, Arrasceta disputou 137 partidas e marcou 39 gols, além de conceder 46 assistências. O uruguaio conquistou a Taça Libertadores, o bicampeonato do Brasileirão, além da Recopa Sul-Americana e do bicampeonato da Supercopa do Brasil.