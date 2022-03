O Flamengo anunciou, nesta sexta-feira (18), que o zagueiro Pablo sofreu uma lesão no ligamento do joelho direito. O defensor estava no Lokomotiv Moscou-RUS foi a última contratação do clube.

A contusão ocorreu após dividida no treino de quinta. A previsão de recuperação não foi divulgada.

Com 31 anos, Pablo é a principal aposta da comissão técnica para reforçar a defesa. O zagueiro assinou contrato até o fim de 2025 e custou investimento de 2,5 milhões de euros (R$ 14 milhões).

Leia mais Jogada Flamengo compra zagueiro Pablo do futebol russo e rende receita ao Ceará pelo mecanismo da Fifa