Flamengo anuncia contratação do atacante Marinho, ex-Santos

O Flamengo anunciou nesta sexta-feira (28) a contratação do atacante Marinho, ex-Santos. O atleta, de 31 anos, assinou contrato de dois anos com o Rubro-Negro carioca.

Marinho é do MENGÃO! Seja bem-vindo, dono do mini míssil aleatório mais famoso do Brasil! Muito sucesso com o Manto! #MarinhoNoMengão pic.twitter.com/DQAe0ANHKk — Flamengo (@Flamengo) January 28, 2022

Para conseguir firmar contrato com Marinho, a diretoria Rubro-Negra precisou desembolsar US$ 1,3 milhão (R$ 7 milhões), de acordo com o ge.globo. O atacante ainda abriu mão de vencimentos que teria para receber do ex-clube.

Destaque do Santos nas últimas temporadas, tendo sido eleito o Melhor Jogador da Taça Libertadores 2020, Marinho é o primeiro reforço do Flamengo para a temporada. O atacante se apresentou ao Ninho do Urubu, conheceu os novos companheiros e teve o primeiro contato com o técnico Paulo Sousa e comissão técnica.

Na última temporada, sofrendo com lesões, Marinho disputou 42 partidas, marcou nove gols e deu quatro assistências. Além do Santos, o atleta acumula passagens por Náutico, Ceará, Cruzeiro, Vitória, Changchun Yatai-CHI e Grêmio.