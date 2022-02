Flamengo anuncia contratação de zagueiro Fabrício Bruno, ex-Bragantino

O Flamengo anunciou, nesta quarta-feira (9), a contratação do zagueiro Fabrício Bruno. O atleta de 25 anos foi comprado junto ao RB Bragantino por R$ 15 milhões e firmou contrato até o fim de 2025.

Na temporada de 2021, o defensor atuou em 57 partidas pelo Massa Bruta, com dois gols. No ano vigente, foi a campo em quatro momentos, todos pelo Campeonato Paulista como um titular do time.

Revelado pelo Cruzeiro, acumulou passagem também pela Chapecoense. Para a posição, o Rubro-Negro conta também com: Rodrigo Caio, David Luiz, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Noga e Cleiton - os dois últimos são base e foram integrados ao profissional.