Flamengo anuncia a renovação de contrato de David Luiz até o fim de 2023

Em suas redes sociais, o Flamengo confirmou, nesta sexta-feira (16), a renovação de contrato com o zagueiro David Luiz. O jogador foi um dos líderes da equipe carioca nas campanhas vitoriosas na Copa do Brasil e Libertadores neste ano. O novo contrato vai até dezembro de 2023.

O defensor contribuiu com a campanha histórica do rubro-negro. A liderança dentro de campo foi primordial para a continuidade do trabalho do zagueiro no Rio de Janeiro. A confirmação foi destacada nas redes sociais do Flamengo.

O post destaca as qualidades que fizeram o clube rubro-negro renovar com o experiente zagueiro.

"A gente sabe o tanto que ele gosta de ser Flamengo. Qualidade, liderança e disposição pra levantar taças. Em 2022 foram as da Libertadores e da Copa do Brasil. Vamos juntos por mais, David! O craque renovou com o Mais Querido até 31 de dezembro de 2023", ressalta a postagem.

Vamos juntos por mais, David! O craque renovou com o Mais Querido até 31 de dezembro de 2023! #CRF pic.twitter.com/uyIePOFcgR — Flamengo (@Flamengo) December 16, 2022

INÍCIO DE DECISÕES

O Flamengo tem confrontos decisivos logo nos primeiros meses da nova temporada. No dia 28 de janeiro, o Mengo enfrenta o Palmeiras na grande final da Supercopa do Brasil. Um mês depois inicia o Mundial de Clubes, entre os dias 1º e 11 de fevereiro, que acontecerá no Marrocos.