Flamengo acerta contratação de Oscar com Shanghai, da China

O Flamengo acertou a contratação do meia Oscar junto ao Shanghai SIPG, da China. Após acerto com o jogador, o clube conseguiu um acordo junto do time chinês. O anúncio será em breve, com troca de documentação. O jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferência, revelou a informação.

Nos últimos dias, o atleta de 30 anos postou foto vestindo a camisa rubro-negra. Na China, tinha contrato até 2024.

Legenda: Imagem do jogador com a camisa do Flamengo circula nas redes sociais Foto: Reprodução

No mercado, Oscar tinha interesse em se transferir ao Flamengo. No momento, o meia está com a família no Brasil e aguardava o desfecho na negociação. No Shanghai SIPG, o jogador recebia 22 milhões de euros (R$ 116 mi) livre de impostos por temporada, ou seja, em torno de R$ 10 milhões por mês.

Nas redes sociais, nesta quarta-feira (3), o atleta se despediu do ex-time. "Obrigada por todo apoio e carinho sempre. Até breve", publicou na conta oficial do Twitter.

