Flagrado em cassino, Gabigol admite erro: "Faltou sensibilidade da minha parte"

O atacante Gabriel Barbosa (Gabigol), do Flamengo, admitiu neste domingo (14) ter errado ao comparecer a um cassino em São Paulo, com cerca de 200 nesta madrugada, em meio ao aumento do número de mortes por Covid-19 no Brasil e durante o período mais rígido nas restrições impostas pelo governo do Estado.

"Não tenho costume de ir a cassino, a única coisa que eu jogo é videogame. Estava com meus amigos, fomos comer. Quando estava indo embora, a polícia chegou mandando todo mundo ir para o chão. Era meu último dia de férias, e estava feliz de estar com meus amigos. Faltou sensibilidade da minha parte. Mas usei máscara, álcool gel... Quando percebi que tinha um pouquinho mais de gente, estava indo embora", afirmou o jogador ao GloboEsporte.com.

Gabriel assinou um Termo Circunstanciado na delegacia e se comprometeu a participar de atos judiciais quando solicitado. Ele pode ser processado pelo Ministério Público por infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, previsto no artigo 268 do código penal.

São Paulo em fase vermelha

Além de funcionar de maneira ilegal, o cassino desrespeitou o decreto estadual que proíbe festas e aglomerações durante a pandemia de Covid-19. O estado de São Paulo regrediu à fase vermelha da quarentena, a mais restritiva, desde o último dia 6 de março para tentar frear o avanço da doença.

O episódio ocorre na véspera da reapresentação dos principais jogadores do Flamengo, que ganharam um período de descanso após a conquista do Campeonato Brasileiro.

Nesta segunda-feira (15), Gabriel e outros nomes importantes do elenco, como Bruno Henrique e Arrascaeta, são aguardados no Ninho do Urubu para a retomada dos treinos.

