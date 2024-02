'Fizemos uma partida correta e ganhamos', afirma Vojvoda sobre vitória diante do Iguatu no Cearense

O Fortaleza venceu o Iguatu em mais uma rodada do Campeonato Cearense e segue invicto na disputa. O time comandando por Juan Pablo Vojvoda é líder do Grupo A após o 3 a 1 aplicado no Azulão, nesta quarta-feira (31), na Arena Castelão. O treinador explicou as escolhas da escalação e afirmou que o time deve entrar novamente modificado para a estreia no Nordestão.

"A estrutura do jogo de hoje foi uma linha de quatro. No decorrer da partida, muitas vezes o Tinga também avançava alguns metros. É um volante que pode entrar. Quanto ao meio, foi dividido com Pochettino e Sasha, dois jogadores com características diferentes. Sasha acho que fez uma boa partida, com suas características de roubar bola, de cortar o circuito adversário... E Pochettino é um jogador que ano passado estávamos utilizando mais como meia, agora é um pouco mais recuado", disse o técnico.

"Temos essa necessidade, de um jogador com essa capacidade de construir o jogo e estamos utilizando ele nessa posição. Depois, Calebe mais para frente. Hoje começamos com Lucero como camisa 9, pelos lados Pikachu e Moisés. Essa foi a escalação. Conseguimos um gol muito cedo. Então, isso facilitou por um lado e por outro lado baixamos um pouco. Mas nos deu tranquilidade. Fizemos uma partida correta, não nos sobressaímos e nem estivemos por baixo. Fizemos uma partida correta e ganhamos o jogo", detalhou Vojvoda.

Veja também

ESTREIA NO GOL

"São diferentes posições. O goleiro é um jogador como todos, mas São diferentes posições quanto ao desgaste físico. Incorporamos um goleiro importante como Santos, como ano passado incorporamos João Ricardo. E João Ricardo hoje respondeu. E há uma concorrência como em todas as posições. Hoje foi a estreia do Cardona, e todos precisam estar preparados. Tanto goleiros quanto jogadores, para o momento que o time precisa que eles respondam. Pois todos são profissionais e bons jogadores", pontuou Vojvoda.

PRÓXIMO DESAFIO

Líder do Grupo A do Cearense, o Tricolor agora vira a chave para a estreia na Copa do Nordeste. A equipe entra em campo no sábado (7) para enfrentar o América-RN. O treinador adiantou que o time deve ser modificado novamente. As equipes entram em campo às 16h (de Brasília), na Arena Castelão.

"No próximo jogo, estamos muito perto. São três dias. Então, acho que vai mudar certamente para sábado. Necessitamos continuar com nossa preparação e não queremos tomar risco num momento em que necessitamos de todos os jogadores.