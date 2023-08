Fisioterapeuta do Fortaleza é convocado para a Seleção Brasileira

Albino Luciano, fisioterapeuta da equipe profissional do Fortaleza, foi convocado para a Seleção Brasileira sub-17. O profissional participará de um período de treinos preparatórios visando a Copa do Mundo da categoria, que irá ocorrer em novembro, na Indonésia. O anúncio foi feito pelo Leão em suas redes sociais.

Albino se apresentará na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para as atividades que se iniciam no dia 22 de agosto e vão até o dia 04 de setembro.

ALBINO LUCIANO

Aos 44 anos, Albino é graduado em fisioterapia pela Universidade de Fortaleza, pós-graduado em Osteopatia Clínica e Especialista em Fisioterapia Esportiva pelo Coffito/Sonafe e, atualmente, é mestrando em Fisioterapia e Funcionalidade pela Universidade Federal do Ceará.

Atual coordenador do setor de fisioterapia do Fortaleza, ele está na equipe desde 2002. Nos 21 anos de clube, o fisioterapeuta tem 14 títulos do Campeonato Cearense, dois títulos da Copa do Nordeste e um de campeão brasileiro da Série B.