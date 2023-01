Fiorentina x Torino: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fiorentino e Torino se enfrentam em jogo da Série A do Campeonato Italiano. O duelo desde sábado (21) é válido pela 19ª rodada e será às 16h45, no Estádio Artemio Franchi, em Florença.

A Fiorentina vem de derrota para a Roma e busca reação no campeonato nacional. O time está em 10º na tabela. Na Copa da Itália, a equipe venceu a Sampdoria e avançou para as quartas. Na Conferência Europeia, está em 2º lugar do grupo.

O Torino vem de derrota em casa para o Spezia. A equipe está em nono lugar, com 23 pontos, numa campanha com seis vitórias, cinco empates e sete derrotas. O grupo segue longe da zona de classificação para torneios internacionais.

ONDE ASSISTIR



ESPN, Star+ e TV Bandeirantes

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fiorentina: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Dunca, Bonaventura; Ikone, Jovic, Kouame.

Torino: Milinkovic; Ricardo, Perr e Koffi; Vojvoda, Linetty, Samuele Ricci e Singo; Vlasic, Miranchuk e Sanabria

FICHA TÉCNICA

Fiorentino x Torino

Data e hora: 21/01, às 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença (ITA)