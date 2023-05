Com Arthur Cabral em campo, Fiorentina luta por título na Copa da Itália contra a Inter de Milão

Fiorentina e Inter de Milão entram em campo nesta quarta-feira (24), às 16h de Brasília, no Estádio Olímpico, em Roma, para disputar a Grande Final da Copa da Itália.

Na Série A Italiana, a Fiorentina é apenas a 11ª colocada com 50 pontos ganhos em 36 partidas. Entretanto, a figura muda quando se fala de Copa Nacional e competição internacional. Na Copa da Itália, a ‘Viola’ está invicta e chegou a final com uma campanha de três vitórias e um empate em quatro jogos. Além disso, a equipe de Florença também é finalista da Liga Conferência. O time tem o jogador cearense Arthur Cabral como o principal nome do elenco.

Já a Inter de Milão é finalista da Liga dos Campeões da Europa, principal torneio do Velho Continente, e atual terceira colocada do Campeonato Italiano, com 66 pontos ganhos em 36 jogos. Na Copa, os ‘Nerazzurri’ também somam três vitórias e um empate.

Legenda: Fiorentina e Inter de Milão vivem bons momentos na temporada. Foto: Tiziana FABI / AFP

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: ESPN 4, Star+

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fiorentina: Pietro Terracciano; Dodô, Nikola Milenkovic, Igor Júlio e Cristiano Biraghi; Giacomo Bonaventura, Sofyan Amrabat e Rolando Mandragora; Nico González, Arthur Cabral e Jonathan Ikoné. Técnico: Vincenzo Italiano

Inter de Milão: Handanovic; Darmian, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Dimarco; Lautaro Martínez e Dzeko. Técnico: Simone Inzaghi

FIORENTINA X INTER DE MILÃO | FICHA TÉCNICA

Competição: Final da Copa da Itália

Local: Estádio Olímpico, em Roma

Data: 24/05/2023 (quarta-feira)

Horário: 16h (de Brasília)