Fiorentina encaminha acerto com Arthur Cabral, diz site italiano

A Fiorentina encaminha um acerto com o atacante Arthur Cabral, do Basel, por 15 milhões de euros, cerca de R$ 93 milhões. A equipe italiana busca um substituto para Vlahovic, homem-gol da equipe, e o atleta brasileiro entrou na mira para a temporada de 2022. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Tuttomercato e confirmada ao ge.

A negociação tem sido tratada com o empresário do jogador, Paulo Pitombeira, Arthur e o Palmeiras O atacante chegou a ser alvo do Corinthians no início do mês, mas agora parece que o seu destino será a equipe italiana, depois de atuar no Basel por três temporadas.

Ceará pode lucrar

A negociação de Arthur Cabral pode render financeiramente para os cofres de Ceará e Palmeiras. No acordo feito na venda do atacante em junho de 2020, o time paulista tem direito a 30% do lucro obtido, ou seja, a diferença entre o que o Basel pagou (4,4 milhões de euros) e o que vai receber, mas o Ceará entende que metade desses 30% do lucro na negociação é seu e vai fazer valer o seu direito de clube que revelou o atleta.

LEIA MAIS Jogada Em reta final de pré-temporada, Ceará mira estreia na Copa do Nordeste