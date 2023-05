Fiorentina de Arthur Cabral vence Basel e é finalista da Conference League

A Fiorentina derrotou o Basel por 3 a 1 nesta quinta-feira (18) e garantiu vaga na final da Conference League. Os italianos vão encarar o West Ham no próximo dia 7 de junho em Praga, na República Tcheca pelo título inédito.

A Viola, time do brasileiro e ex-jogador do Ceará, Arthur Cabral, tinha perdido o jogo de ida por 2 a 1 em Florença e precisava vencer bem para conseguir a vaga.

O brasileiro revelado pelo Vozão é um dos destaques da Fiorentina, com 12 gols marcados na temporada. Ele foi titular e jogou os 90 minutos regulamentares, sendo substituído na prorrogação.

Veja comemoração dos jogadores

Vaga nos acréscimos

E no tempo regulamentar, o time italiano devolveu o placar da ida, em 2 a 1 - com dois gols de Nicolás González (aos 35 do primeiro tempo e aos 17 do segundo) e com Zeki Amdouni diminuindo para os donos da casa.

Com isso, a partida foi para a prorrogação. Em um jogo eletrizante, a Fiorentina marcou o gol da classificação os acréscimos do segundo tempo: Antonín Barák marcou aos 10 e garantiu os italianos na final.

Em duas finais

Além da vaga na final da competição europeia, a Fiorentina também decidirá a Copa da Itália contra a Internazionale - finalista da Liga dos Campeões - na próxima quarta-feira. A última conquista do clube foi em 2001. A curiosidade é que, há um mês e meio, a Viola venceu a Inter no San Siro, pelo Campeonato Italiano.