"Finalmente uma boa sorte para o meu lado", disse Verstappen após título histórico na Fórmula 1

A hegemonia de Lewis Hamilton na Fórmula 1 chegou ao fim em uma corrida inacreditável neste domingo (12). Max Verstappen largou em primeiro no GP de Abu Dabi e foi ultrapassado pelo rival na reta inicial do Circuito de Yas Marina, mas voltou para a ponta na última volta, graças a um acidente de Nicholas Latifi, que obrigou o Safety Car a entrar na pista e diminuiu a vantagem de Hamilton.

Diante do desfecho absurdo, o holandês venceu o primeiro título da carreira e impediu o octacampeonato do britânico, campeão quatro vezes seguidas nos quatro anos anteriores. Carlos Sainz ficou em terceiro.

"É inacreditável. A corrida toda tentei brigar por isso, e o que aconteceu foi inacreditável, é insano. Não sei o que falar. Agradeço a toda a minha equipe, os amo demais. Finalmente uma boa sorte para o meu lado", disse Verstappen logo após o fim da corrida.

O último a vencer antes do tetra de Hamilton foi Nico Rosberg, em 2016, na época correndo pela Mercedes, que neste final de semana teve que se contentar apenas com o título de construtores, o seu oitavo seguido, com Hamilton em segundo lugar da classificação geral e Valtteri Bottas em terceiro.

"É insano. Quando eu era pequeno meu objetivo era chegar à Fórmula 1. Quando você chega aqui e falam que você é campeão do mundo é uma coisa incrível. Tudo volta à cabeça, as viagens, a dedicação para acontecer. Chegar na última volta... Meus amigos da época do kart, minha família, estão quase todos aqui. Foi inacreditável. Ver todo esse apoio por toda a minha carreira. Espero poder fazer isso por muito tempo na Fórmula 1", comentou o piloto da Red Bull, que tem apenas 24 anos.

A Red Bull, radiante com a conquista de Verstappen, mantém o jejum de títulos de equipe iniciado após 2013, quando Sebastian Vettel foi campeão. A vitória do holandês, contudo, voltou a levar um piloto do time austríaco para o topo do pódio.

O resultado também não deixou que Hamilton se isolasse como o maior detentor de títulos da história da categoria. Caso tivesse vencido a corrida, o que esteve muito perto de acontecer, ele teria deixado para três a lenda Michael Schumacher, com quem está empatado com sete campeonatos vencidos. Não foi dessa vez que o alemão foi superado.

O título inédito encerra uma das temporadas mais disputadas da história da Fórmula 1. Tanto Verstappen quanto Hamilton chegaram à última corrida com 369.5 pontos, mas o holandês, pole position na grande decisão, estava na frente por vantagem no número de vitórias, critério que só faria diferença na final caso os dois saíssem da pista. Ele terminou a temporada com 395,5 pontos, oito a mais que Hamilton.