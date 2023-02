Final do Super Bowl terá programação especial em restaurantes de Fortaleza; veja guia

Fãs de futebol americano poderão acompanhar o Super Bowl LVII em bares e restaurantes de Fortaleza neste domingo (12). O Super Bowl é a grande decisão da temporada da National Football League (NFL), liga de futebol americano dos Estados Unidos e principal competição da modalidade no mundo.

O Super Bowl LVII, a grande final da temporada 2022/23, será disputado entre o Philadelphia Eagles, campeão da National Football Conference (NFC), e o Kansas City Chiefs, campeão da American Football Conference (AFC). A partida acontece neste domingo (12), às 20h30 de Brasília.

ONDE ASSISTIR O SUPER BOWL EM FORTALEZA?

A Cervejaria Turatti será um dos estabelecimentos a realizar eventos durante o Super Bowl LVII. A iniciativa tem a parceria do Fortaleza Tritões, equipe de futebol americano do Fortaleza Esporte Clube. Na filial Varjota da cervejaria, haverá a presença de atletas e cheerleaders dos Tritões. Em todas as filiais haverá promoções exclusivas na data do jogo.

Outro estabelecimento a transmitir o Super Bowl LVII em Fortaleza será o Hard Rock Cafe. O estabelecimento oferecerá aos seus clientes a transmissão da partida, decoração temática, presença do Ceará Caçadores, equipe de futebol americano do Ceará Sporting Club. A ação também busca arrecadar ração para contribuir com o abrigo São Lázaro.

GRANDE DECISÃO DO SUPER BOWL

O Philadelphia Eagles venceu o San Francisco 49ers por 31 a 7, avançando para o Super Bowl. O Kansas City Chiefs eliminou o Cincinnati Bengals ao vencer o adversário por 23 a 20. O Super Bowl coloca frente a frente os campeões das duas conferências. A partida decisiva da temporada da NFL será disputada no State Farm Stadium, no Arizona.