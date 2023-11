Final do Cearense Feminino entre Fortaleza e Ceará será nesta quarta (29), na Arena Castelão

A Federação Cearense de Futebol divulgou a data e horário da final do Campeonato Cearense Feminino de 2023. O duelo será o Clássico-Rainha, entre Fortaleza e Ceará, nesta quarta-feira (29), às 19 horas, na Arena Castelão.

No último sábado, os dois favoritos garantiram suas vagas. O Ceará foi o primeiro a se garantir na decisão, ao vencer o R4 nos pênaltis (3 a 2) após um 0 a 0 no tempo regulamentar no estádio Franzé Morais, no CT Cidade Vozão, em Itaitinga.

Para chegar à decisão, o Fortaleza goleou o Juventus por 7 a 0 e garantiu vaga na final do Campeonato Cearense Feminino de Futebol. A partida foi no CT Ribamar Bezerra. Deise, três vezes, Natália, duas vezes, Silvana e Janyele marcaram para as Leoas.

Quem for campeão, levantará a Taça Jade Romero, vice-governadora do Estado do Ceará.