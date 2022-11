Final do Cearense de Wakeboard será neste fim de semana; inscrições abertas

A final do Cearense de Wakeboard etapa Tecla T será neste sábado (12), no Zero Wake Park. Os campeões da temporada serão definidos no Colosso Fortaleza, e a indefinição do ranking nas principais categorias promete acirrar a disputa. São cinco categorias na disputa: iniciante, intermediário, avançado, open e profissional. As inscrições podem ser realizadas até a véspera do evento.

Os treinos livres terão início às 8h30. A competição está prevista para começar às 11h (de Brasília). Entre os profissionais, o atleta Daniel Jamur lidera o ranking. Em seguida, vem Edson Queiroz. E quem volta para a disputa após lesão é Germano Nottingham.

Além da estrutura oferecida aos competidores e ao público, haverá atração musical na festa de encerramento. Brendynha, Lucas Pit e DJ Rodolfo vão animar o ambiente. Interessados em participar podem se inscrever até a véspera do evento, no Zero Wake Park.

SERVIÇO:

Final Cearense de Wakeboard

Data: 12 de novembro (sábado)

8h30: Treino livre dos atletas

11h: Início das disputas

16h: Premiação e festa de encerramento (Wake Party).

Local: Colosso Fortaleza - Av. Hermenegildo de Sá Cavalcante – S/N – Edson Queiroz

Mais informações:

Germano Nottingham - djgermano@gmail.com ou 85-98806-0454

