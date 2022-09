Final da Copa do Brasil: veja onde e quando será a decisão

Os jogos finais da Copa do Brasil foram marcados para os dias 12 e 19 de outubro. Os horários ainda não foram definidos pela CBF. Corinthians, Flamengo, Fluminense e São Paulo disputam as vagas em busca do título.

Assim, serão quatro finais possíveis: Corinthians x Flamengo, São Paulo x Corinthians, Flamengo x Fluminense ou Fluminense x São Paulo.

CAMPANHA

O Corinthians disputou a Libertadores 2022 e assim entrou na Copa do Brasil apenas na terceira fase. O Timão eliminou a Portuguesa-RJ, o Santos e o Atlético-GO. No primeiro jogo da semi, empatou em 2 a 2 com o Fluminense.

O Fluminense também disputou o torneio continental e também estreou na terceira fase. O Tricolor eliminou o Vila Nova, o Cruzeiro e o Fortaleza. Agora, busca vantagem em cima do time paulista no segundo jogo da semi.

Assim como o Corinthians e o Flu, o Flamengo também começou a disputa na mesma etapa. A equipe carioca eliminou o Altos-PI, o Atlético-MG e o Athletico. No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu o São Paulo por 3 a 1.

Único a não jogar a Liberta entre os semifinalistas, o São Paulo disputa o torneio desde a primeira fase. Sob comando de Rogério Ceni, o tricolor eliminou Campinense, Manaus, Juventude, Palmeiras e América-MG.



JOGOS DE VOLTA - SEMIFINAIS:

14/09, às 21h45 - Flamengo x São Paulo

15/09, às 20h - Corinthians x Fluminense