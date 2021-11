Final da Copa do Brasil entre Atlético-MG x Athletico-PR tem data e ordem dos jogos definidos

A CBF definiu nesta quinta-feira (4) a ordem dos confrontos da final da Copa do Brasil de 2021, entre Athletico-PR e Atlético-MG. O primeiro jogo será no Mineirão, em Belo Horizonte, enquanto a outra partida é na Arena da Baixada, em Curitiba.

O grande campeão irá embolsar nesta temporada R$ 56 milhões com o título. Vale lembrar que o gol fora de casa, chamado gol qualificado, não é mais critério de desempate na competição nacional.

Os dois jogos da decisão desta Copa do Brasil deverão fechar a temporada do futebol brasileiro em 2021. A previsão para a partida de ida é domingo, dia 12 de dezembro, enquanto a volta deverá acontecer logo depois, na quarta-feira, dia 15.

Campanhas

Ainda invicto na competição, o Athletico-PR eliminou o Avaí na terceira fase, passou pelo Atlético-GO nas oitavas e derrotou o Santos nos dois confrontos das quartas. Pela semifinal, o Furacão eliminou o Flamengo para chegar à decisão pela terceira vez na história. A equipe foi campeã em 2019.

Já o Atlético-MG, campeão em 2014, também disputará a final da Copa do Brasil pela terceira vez. Nesta temporada, o clube de Belo Horizonte deixou o Remo pelo caminho na terceira fase. Depois passou por Bahia, nas oitavas, e Fluminense, nas quartas. Na fase semifinal, o Atlético-MG venceu os dois jogos diante do Fortaleza para garantir vaga na decisão.

Em paralelo com a Copa do Brasil, o Athletico-PR também está na final da Copa Sul-Americana, contra o Red Bull Bragantino. A final será em jogo único no sábado, dia 20 de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Já o Atlético-MG é líder isolado do Brasileirão e entra nesta reta final buscando confirmar o título do torneio.