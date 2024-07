Final da Copa América terá arbitragem brasileira; veja

O brasileiro Raphael Claus vai comandar o trio de arbitragem da final da Copa América, entre Argentina e Colômbia, no domingo, dia 14, nos Estados Unidos. Considerado um dos melhores do Brasil nos últimos anos, ele será acompanhado pelos assistentes Bruno Pires e Rodrigo Correa.

A última partida da competição também terá brasileiros no comando do VAR. Rodolpho Toski será o principal árbitro de vídeo e terá a assistência de Danilo Manis. Os árbitros nacionais terão a companhia de dois paraguaios: Juan Benitez (que será o quarto árbitro) e Eduardo Cardozo (quinto).

O Brasil também estará envolvido na arbitragem da disputa do terceiro lugar, entre Canadá e Uruguai, no dia 13, sábado. Bruno Boschilia será o quinto árbitro da partida. O venezuelano Alexis Herrera será o juiz principal do confronto, acompanhado pelos compatriotas Lubin Torrealba e Alberto Ponte.

Legenda: O Brasil fez uma Copa América abaixo da esperada, caindo nas quartas para o Uruguai Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Os brasileiros ganharam espaço nas duas últimas partidas da competição continental porque a Seleção Brasileira se despediu de forma precoce do torneio. Os comandados do técnico Dorival Júnior foram eliminados nas quartas de final.