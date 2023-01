Finais de conferência da NFL são definidas; veja jogos e datas da fase anterior ao Super Bowl

As finais de conferência da National Football League (NFL), liga de futebol americano dos Estados Unidos e principal competição da modalidade no mundo, estão definidas. Na National Football Conference (NFC), a final será disputada entre San Francisco 49ers e Philadelphia Eagles. Já na American Football Conference (AFC), a decisão será entre Cincinnati Bengals e Kansas City Chiefs.

COMO FOI A DISPUTA DO DIVISIONAL ROUND DA NFL?

No último final de semana foi disputado o Divisional Round da NFL, que funciona como uma espécie de semifinal de conferência. No sábado (21), o Kansas City Chiefs venceu o Jacksonville Jaguars por 27 a 20, avançando na competição. No mesmo dia, o Philadelphia Eagles eliminou o New York Giants ao vencer o adversário por 38 a 7.

No domingo (22), mais duas partidas completaram as disputas do Divisional Round da temporada 2022/23 da NFL. O Cincinnati Bengals desbancou o Buffalo Bills ao vencer o duelo por 27 a 10. Ainda no domingo, o San Francisco 49ers venceu o Dallas Cowboys por 19 a 12 e garantiu vaga na final de sua conferência.

QUAL É E COMO SERÁ A PRÓXIMA FASE DA NFL?

A NFL chega agora em sua penúltima fase. As finais de conferências são a última etapa antes da disputa do Super Bowl, a grande decisão da temporada da NFL, que coloca frente a frente os campeões das duas conferências.

A primeira final de conferência a ser disputada será a da National Football Conference (NFC). O duelo entre San Francisco 49ers e Philadelphia Eagles acontecerá no próximo domingo (29), às 17h de Brasília. A partida decisiva será disputada no Lincoln Financial Field, estádio do Philadelphia Eagles, localizado na Pensilvânia.

A segunda final de conferência a ser disputada será a da American Football Conference (AFC). O duelo entre Cincinnati Bengals e Kansas City Chiefs acontecerá também no próximo domingo (29), mas às 20h30 de Brasília. A partida decisiva será disputada no Arrowhead Stadium, estádio do Kansas City Chiefs, localizado no Missouri.

EQUIPES DE OLHO NO SUPER BOWL

O vencedor de San Francisco 49ers x Philadelphia Eagles enfrentará o vencedor de Cincinnati Bengals x Kansas City Chiefs no Super Bowl. O Super Bowl LVII está marcado para o dia 12 de fevereiro (domingo). A partida decisiva da temporada da NFL será disputada no State Farm Stadium, no Arizona.