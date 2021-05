Fim da 2ª Fase do Estadual define classificados para a Série D 2022; Crato ficou com a última vaga

Além da definição das semifinais do Campeonato Cearense, a 7ª rodada da 2ª Fase indicou o último classificado para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2022, fechando as 3 vagas que o futebol cearense tem direito. O Crato será o 3ª representante na Série D de 2022, se juntando a Atlético Cearense e Pacajus, que já haviam garantindo vaga em rodadas anteriores.

O Azulão garantiu vaga após ter empatando com o Caucaia em 3 a 3, em partida emocionante no Raimundo de Oliveira. Se o Azulão perdesse, a vaga ficaria com o Icasa, que iniciou a rodada na frente.

Com a igualdade, o Crato terminou a 2ª Fase em 6º com 4 pontos, deixando o Icasa em 7º com 3. A equipe comandada pelo técnico Lamar, fez uma parceria com o Tiradentes para encerrar sua participação no Estadual.

Atlético e Pacajus

Classificados em rodadas anteriores, Atlético e Pacajus fizeram campanhas consistentes na 2ª Fase. A Águia, do técnico Raimundinho, está nas semifinais para enfrentar o Fortaleza ao encerrar a 2ª Fase com 11 pontos, e garantiu sua vaga na Sèrie D pelo segundo ano seguido. O Atlético também tem vaga na Série D de 2021.

O Pacajus também fez boa campanha. O Indio, comandado pelo técnico Roberto Carlos, disputou a vaga nas semifinais até o último jogo, chegou a estar classificado ao estar vencendo o Ferroviário, mas tomou a virada e encerrou o Estadual em 5º.