Filme sobre Mimo, jogador amputado de Milagres, será exibido nesta quarta-feira; veja detalhes

Agricultor e jogador de futebol amador, Claudiomiro Pereira de Soua, o Mimo, foi tema de um filme. O lançamento do documentário que leva o nome dele será nesta quarta-feira (21), Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A exibição será no canal de Youtube do Verminosos por Futebol.

A história chegou a ser contada pelo programa Fantástico, da Rede Globo. O filme "Mimo: O Milagre de Milagres" conta a história do jogador que perdeu a perna após um atropelamento. Mesmo amputado, ele voltou a disputar partidas de futebol no campeonato de Milagres, cidade onde mora no Ceará.

Aos 50 anos, o agricultor viu a história ser contada em documentário produzido pelo Verminosos com coprodução da José Media Haus.

SERVIÇO

Mimo: O Milagre de Milagres

Data e hora: 21/9, às 20h (de Brasília)

Canal: Youtube do Verminosos por Futebol

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte