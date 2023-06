Filipe Toledo vence Ian Gentil e avança para decisão final da etapa da WSL em El Salvador

Filipe Toledo venceu Ian Gentil e garantiu sua vaga na final da etapa de El Salvador na Liga Mundial de Surfe. Ian Gentil, representante do Hawaí na competição, foi superado pelo brasileiro. Filipe Toledo fez 16.67 pontos, enquanto que Ian conquistou 14.87 pontos.

Ian Gentil, na competição, despachou dois brasileiros. No surfe contra João Chianca no round 16, Ian venceu marcando 14.67 pontos contra 13.50 de Chianca. O havaiano avançou e nas quatras de final seu adversário foi nada menos que Ítalo Ferreira, que também foi derrotado.

Contra o Ítalo, a diferença foi de 0.11 pontos. Enquanto Ítalo marcou 13.33 pontos, o Ian classificou com 13.44.

QUEM É IAN GENTIL?

Filho de pais empresários e cearenses, Ian Gentil, aos 27 anos, era apaixonado pelo futebol. Nascido em 1996, o surfista chegou a morar em Fortaleza, mas em 2005 voltou para Maui e, com toda sua expertise no esporte, foi vice-campeão, em 2005, no Ian Walsh Menehunes, em Hookipa.

Neste ano de 2023, Ian Gentil disputa a Liga Mundial de Surfe e eliminou integrantes da 'brazilian storm'.