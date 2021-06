Filipe Toledo e Italo Ferreira garantem vaga na 3ª fase do Mundial de Surfe

Os brasileiros Filipe Toledo e Italo Ferreira foram os destaques do segundo dia de disputas do Mundial de Surfe, em El Salvador. Logo na estreia do evento, Filipe derrotou Che Allan, de Barbados, e Nikita Avdeev, da Rússia. Já Italo Ferreira se manteve na briga ao vencer as disputas e garantir vaga na terceira fase.

Em boas ondas na praia de La Bocana, Filipe dominou as ações desde o princípio da bateria ao mandar um belo aéreo de nota 8,83. Depois, o surfista de Ubatuba (SP) - que é representante da elite mundial do surfe - ampliou o placar com fortes manobras de backside e mais 8,87 no somatório.

Já pelo segundo round, Italo Ferreira, o atual campeão do evento, entrou em ação nas ondas de El Sunzal. O atleta potiguar confirmou o favoritismo e avançou para a terceira fase ao vencer a bateria contra Rio Waida, da Indonésia, John Mark Tokong, das Filipinas, e Carlos Muñoz, da Costa Rica. Os adversários na próxima fase serão o japonês Shun Murakami, o sul-africano Matthew McGillivray e o inglês Luke Dillon.

No fim do dia, Toledo voltou para a água e também garantiu vaga na terceira fase. Ele ficou em primeiro em um confronto contra o argentino Santiago Muniz, o espanhol Andy Criere e o australiano Owen Wright. Agora enfrenta Kanoa Igarashi, do Japão, Aboubakr Bouaouda, do Marrocos, e Michel Bourez, da França.

O Mundial em El Salvador define as últimas 12 vagas para a estreia do surfe em Jogos Olímpicos. Italo, Gabriel Medina, Tatiana Weston-Webb e Silvana serão os atletas brasileiros na disputa em Tóquio-2020.

