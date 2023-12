Filipe Luís recebe convite de Jorge Jesus para ser auxiliar técnico do Al-Hilal; veja

Após largar a carreira de jogador, Filipe Luís recebeu um convite do antigo conhecido, Jorge Jesus, para trabalhar no Al-Hilal, na Arábia Saudita, como auxiliar técnico do treinador português. O ex-técnico do Flamengo já esperava contar com os trabalhos do brasileiro quando ainda treinava o Fenerbahçe, da Turquia, na temporada passada, mas acabou tendo os planos adiados.

Legenda: O ex-técnico do Flamengo já esperava contar com os trabalhos do brasileiro quando ainda treinava o Fenerbahçe Foto: AFP

Com 38 anos, Filipe Luís não esconde o desejo de atuar futuramente como técnico de futebol, mas, antes disso, busca atingir outras metas dentro do esporte

O jogador vem sendo cotado também para entrar na comissão técnica do técnico Tite, no Flamengo, por causa de sua boa leitura tática em campo. Existem também possibilidades de iniciar pela categoria de base ou mesmo se tornar um dirigente de futebol. Mas essas decisões só serão definidas em 2024.

Pelo rubro-negro, o ex-atleta conquistou duas Libertadores (2019 e 2021), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), a Copa do Brasil de 2022, duas taças da Supercopa do Brasil (2020 e 2021), além da Recopa de 2020 e do bicampeonato carioca em 2020 e 2021.