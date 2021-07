Filho do técnico Arce, ex-jogador do Palmeiras, morre em acidente de carro no Paraguai

Alexsandro Javier Arce, de 20 anos, morreu vítima de um acidente de carro, após colidir com uma árvore, na manhã deste domingo (18). O filho de ex-jogador do Palmeiras e atual técnico do time paraguaio Cerro Porteño, Francisco "Chiqui" Arce, dirigia em rodovia na cidade de Luque, no Paraguai, conforme informações do GE.

O acidente ocorreu na beira da estrada Silvio Pettirossi, localizada em frente ao Parque Ñu Guasu, em Luque. No momento em que os bombeiros chegaram no local, o carro estava bastante destruído e Alexandro não apresentava mais sinais vitais, segundo o boletim policial.

O canal de comunicação ABC TV publicou um vídeo no Twitter com as imagens do veículo e o local do acidente.

Ainda de acordo com informações do GE, o pai de Alexsandro, que também é ex-jogador o Grêmio, foi chamado pelas autoridades locais para reconhecer o corpo do filho. Francisco "Chiqui" Arce comanda o time que disputa as oitavas de final da Copa Libertadores contra o Fluminense.

Nota de pesar

Através da página do Twitter, o Cerro Porteño lamentou "com profunda dor" a irreparável perda de Alexsandro, filho do "querido" diretor técnico, Francisco “Chiqui” Arce.

Nestes momentos de tristeza e pesar, nos juntamos à dor dos familiares e expressamos solidariedade de todos os cerristas por tão lamentável acontecimento. Rogamos pelo eterno descanso de seu ente querido e o consolo de toda a família.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte