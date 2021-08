Filho do ex-jogador alemão Michael Ballack morre em acidente aos 18 anos

O filho do ex-jogador alemão Michael Ballack, Emilio Ballack, de 18 anos, morreu em um acidente de quadriciclo, na madrugada desta quinta-feira (5), na península de Tróia, no sul litoral de Portugal. As informações são do jornal português Record.



Segundo o veículo, a família tem uma casa em um condomínio próximo ao local do acidente. O jovem era filho do meio de Michael Ballack e Simone Lambe. O casal tem outros dois filhos.

Legenda: Foto dos quadriciclos na propriedade de Ballack em Portugal postada por outro filho do jogador em 2017 Foto: Reprodução/ Instagram

O jovem, que estava em Portugal há alguns dias, sofreu o acidente por volta das 02h10 desta quinta. Conforme o jornal português, ele chegou a ser socorrido por bombeiros de Grândola, mas não resistiu.

Quem é Michael Ballack

O meia Michael Ballack anunciou sua aposentadoria do futebol aos 36 anos. Ele foi capitão da seleção alemã por longo período e disputou 98 partidas pela equipe entre 1999 e 2010, com 42 gols marcados. O meia foi um dos destaques da Alemanha na campanha do vice-campeonato na Copa do Mundo de 2002, mas ficou fora da decisão contra o Brasil por estar suspenso.

O jogador também participou da Copa do Mundo de 2006, quando a Alemanha tinha uma equipe renovada, com vários jovens, e avançou até as semifinais. Ballack não foi lembrado pelo técnico Joachim Löw para o Mundial de 2010. Assim, a sua última partida pela equipe foi mesmo um amistoso contra a Argentina, disputado em março do mesmo ano.

Ballack iniciou a sua carreira no Chemnitzer, que disputa as divisões inferiores do futebol alemão, e depois se transferiu para o Kaiserslautern, onde foi campeão nacional na temporada 1997/1998. Em seguida, foi para o Bayer Leverkusen, clube que liderou no vice-campeonato da Liga dos Campeões da Europa na temporada 2001/2002.

Na temporada seguinte, Ballack se transferiu para o Bayern de Munique e conquistou, em quatro anos, três títulos do Campeonato Alemão. Em 2006, o Chelsea contratou o meia, que foi campeão inglês na temporada 2009/2010. Depois, retornou ao Bayer Leverkusen, chegou a ser vice-campeão na temporada 2010/2011, mas sofreu com o excesso de lesões.

