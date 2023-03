Filho de Vitor Belfort é destaque no futebol americano e disputará o College Football

O jovem brasileiro Davi Belfort anunciou na última quarta-feira (22) que defenderá a universidade Virginia Tech no College Football, última categoria do futebol americano antes da National Football League (NFL), liga de futebol americano dos Estados Unidos e principal competição da modalidade no mundo.

O jovem de apenas 18 anos é filho do consagrado lutador brasileiro de MMA Vitor Belfort e tem sido considerado uma das maiores promessas do futebol americano nos Estados Unidos. Davi Belfort joga como quarterback, considerada a principal posição de um time de futebol americano e onde atuam as principais estrelas da NFL.

O prospecto de quatro estrelas chegou a receber mais de 28 ofertas de bolsas de estudo de universidades americanas antes de optar por Virginia Tech, de acordo com informações do GE. A expectativa é que nos próximos anos Belfort se desenvolva ainda mais no College Football e seja futuramente draftado (escolhido) por uma equipe profissional da NFL.

Davi Belfort nasceu no dia 6 de fevereiro de 2005 e é filho do lutador Vitor Belfort e da empresária Joana Prado. Ele atuará como quarterback em Virginia Tech a partir de 2024.