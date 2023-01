Filho de Marcelo, Enzo faz hat-trick em vitória do Real Madrid contra o Atlético; veja gols

Filho do lateral-esquerdo Marcelo, o jovem Enzo Alves Vieira, de 13 anos, marcou um hat-trick na vitória do Real Madrid contra o Atlético de Madrid por 5 a 2 pelo Campeonato Espanhol da categoria. O jovem chamou atenção da imprensa internacional com o desempenho no clássico da Espanha.

Em campo, precisou de 20 minutos para balançar as redes. O time perdia o dérbi e buscou a virada.

Com força física, técnica e poder de finalização, Enzo acumulou 19 gols e quatro assistências em nove partidas pelo Real. O rendimento fez o time oferecer uma renovação em dezembro de 2022.

A expectativa é de que o atacante siga os passos de sucesso do pai, que está no rol de ídolos do time merengue. Com 34 anos, o defensor deixou a equipe em 2021 e foi para o Olympiacos-GRE após conquistar 25 títulos e ser um dos capitães da história do clube - a chegada foi durante 2006.

Confira os gols de Enzo