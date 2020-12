Filho de 11 anos de Wayne Rooney assina com Manchester United

Kai, filho de 11 anos de Wayne Rooney, assinou contrato com o Manchester United, afirmou o ex-atacante do clube e da seleção inglesa nesta quinta-feira (17).

Rooney, de 35 anos, publicou uma foto no Instagram ao lado da esposa Colleen e do filho Kai, que segurou uma camisa com o número 10 do Manchester United (número que o atacante vestiu pelo clube da Premier League) com o nome do garoto nas costas.

Legenda: Colleen, Kai e Rooney assinando o contrato do garoto de 11 anos Foto: Instagram/Reprodução

“Dia de orgulho. Kai assinando com o Manchester United. Mantenha o trabalho duro, filho”, disse Wayne Rooney.

Rooney chegou ao United vindo do Everton em 2004, e se tornou o maior artilheiro da história do clube, com 253 gols em 559 partidas ao longo de 13 anos antes de retornar ao Everton.

Também o maior artilheiro da história da seleção inglesa, Rooney se transferiu para a Major League Soccer, dos Estados Unidos, para defender o DC United, em 2018, antes de acertar em janeiro deste ano com o Derby County, da segunda divisão inglesa, equipe na qual acumula as funções de jogador e treinador.