Filha de Marcelo Veiga entra em campo com o São Bernardo em homenagem ao pai, vítima de Covid-19

O São Bernardo, equipe treinada por Marcelo Veiga em 2020, prestou homenagem nesta quarta-feira (16) ao técnico, vítima de Covid-19 nesta segunda-feira (14). A filha Thamires entrou em campo com os atletas segurando faixa com "Para sempre Veiga" escrito antes do duelo pela semifinal da Copa Paulista contra a Portuguesa, clube pelo qual Veiga também atuou.

Além da faixa, um minuto de silêncio foi prestado em memória ao treinador, que teve o nome marcado nos uniformes dos jogadores do São Bernardo. O Bernô perdeu o duelo por 3 a 0 e foi eliminado da competição.

Veiga teve a confirmação da infecção no dia 13 de novembro em surto no clube, chegando a 20 casos no total. Internado desde o dia 20 de novembro na UTI da Santa Casa de Bragança Paulista, o ex-atleta apresentou piora nas últimas semanas e não resistiu.

